Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen, B 3: Quad-Fahrer schwer verunglückt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag, dem 09.06.2020, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Quad-Fahrer die B3 in Richtung Kenzingen. Zwischen Hecklingen und Kenzingen überholte er in einer leichten Linkskurve ein Fahrzeug, kam dabei zu weit nach links in den Grünstreifen und übersteuerte nach rechts. Im weiteren Verlauf fuhr er eine Böschung hinunter, kollidierte mit einem Zaun und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

