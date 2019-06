Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Osburg

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Dienstag 18.06.2019, 22:00 Uhr auf Donnerstag 19.06.2019, 03:45 Uhr kam es in Osburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In der Einmündung Waldracher Straße / Walzburgstraße hat ein unbekanntes Fahrzeug die Gartenmauer und Zaun eines anliegenden Wohngrundstückes stark beschädigt. Von dem Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.

