Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Königschaffhausen: Kirschendiebstahl

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2020, kurz vor 15 Uhr wurde gegenüber dem Sportplatz in Königschaffhausen zwei Personen gemeldet, welche Kirschen pflücken und in einer Wollmütze sammeln würden. Tatsächlich konnten diese auch angetroffen werden und gelangten somit zur Anzeige wegen Diebstahls.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell