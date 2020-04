Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200402.2 Neuendorf bei Elmshorn: Diebstahl aus Wohnung

Neuendorf bei Elmshorn (ots)

Am Mittwoch ist ein Unbekannter am Vormittag in den Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Betriebes in Neuendorf eingedrungen und hat Bargeld entwendet. Dreist, denn während der Tat hielt sich der Geschädigte auf seinem Hof auf.

In der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu dem Haus in der Straße Kirchdorf. Hierzu öffnete er gewaltsam eine mittels eines Kantholzes von Innen gesicherte Tür und entwendete aus einem in der Küche gelagerten Portemonnaie 400 Euro. Unbemerkt verließ der Dieb das Gebäude und das Gelände wieder. Als der Landwirt gegen 10.30 Uhr von draußen in das Haus zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen des Geldes und alarmierte die Polizei.

Hinweise auf den Täter gibt es keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

Merle Neufeld

