Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200402.1 Strübbel: Diebstahl von Baustelle

Strübbel (ots)

Zu Wochenbeginn ist es in Strübbel zu einem Diebstahl mehrerer Teile von einem Minibagger gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, begaben sich Unbekannte zu einer Baustelle an einer Weidezufahrt in der Dorfstraße. Dort entwendeten sie eine Räum- und eine Grabenschaufel des Herstellers Lehnhoff und zudem einen Hydraulikantrieb eines Minibaggers von Yanmar. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen. Da der Abtransport des Stehlguts vermutlich mit einem Fahrzeug stattgefunden haben dürfte, gibt es möglicherweise Zeugen, die zur Nachtzeit im Bereich der Baustelle verdächtige Machenschaften beobachtet haben. Diese sollten sich bei der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 melden.

Merle Neufeld

