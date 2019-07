POL-KA: (PF) Pforzheim - (Korrekturmeldung mit Zeitangabe) 14-Jähriger leistet gegenüber Polizeibeamten Widerstand

Polizeipräsidium Karlsruhe

Nach einem verbalen Streit unter mehreren Beteiligten zweier Gruppen, bei dem auch Messer geführt wurden, leistete ein festgenommener Beschuldigter im Alter von 14 Jahren Widerstand gegenüber den einschreitenden Beamten. Darüber hinaus spuckte er auf einen der Polizisten und beleidigte ihn sowie dessen Kollegin aufs übelste.

Ein Zeuge hatte die Streitereien persönlich auf der Wache des Polizeireviers Pforzheim-Nord gemeldet, da sich das Ereignis am Sonntag kurz von 02.40 Uhr in unmittelbarer Nähe des Reviers zutrug. Als die Beamten vor Ort eilten, rannte eine Gruppe weg. Bei der Verfolgung konnte der 14-jährige Beschuldigte festgehalten werden. Er stand laut Test mit 0,6 Promille unter Alkoholeinwirkung und kam bis zur Abholung durch die Eltern in Gewahrsam. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

