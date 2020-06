Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Verletzte durch Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.06.2020, gegen 11.18 Uhr kam es im Bereich der L113 / Anschlussstelle BAB zu einem Auffahrunfall. Der 32-jährige Unfallverursacher, der von Endingen kommend in Richtung Emmendingen fuhr, übersah die an der Ampel wartenden Pkw und fuhr auf. Dabei wurde der Pkw vor ihm wiederum auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Es wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

