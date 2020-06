Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Männer bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Säckingen wurden am Mittwoch, 10.06.20, gegen 19.30 Uhr, zwei Männer leicht verletzt. Die beiden Männer hatten versucht eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern zu beenden, welche sich mit einem Messer und einem Besenstiel gegenüberstanden. Bei dem Versuch erlitten die zwei Eingreifenden leichte Verletzungen an den Händen. Letztlich konnte der Streit durch den Sicherheitsdienst beendet werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer im Alter von 19 und 29 Jahren.

