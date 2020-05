Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsschilder angefahren

Papenburg (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche kam es auf der Overledinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs befuhr gegen 11 Uhr die Flachsmeerstraße in Fahrtrichtung Völlnerfehn. Beim Abbiegen nach links in die Overledingerstraße kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen. Dieser Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Papenburg nimmt unter der Rufnummer (04961)9260 Hinweise entgegen.

