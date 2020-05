Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Diebstahlsserie aufgeklärt

Surwold (ots)

Nach einer Serie von mindestens sechs Diebstählen aus Vorgärten in Börgermoor, hat die Polizei Esterwegen einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten suchen nun nach weiteren Geschädigten. Der 36-Jährige entwendete unterschiedlichste Gartendekorationen, wie z.B. hochwertige Pflanzkübel. Die Gegenstände nutzte er, um damit seinen eigenen Garten in Esterwegen zu verschönern. Geschädigte hatten ihr Eigentum in dessen Garten wiedererkannt. Einige Gegenstände konnten bislang nicht zugeordnet werden. Die Ermittler gehen von weiteren Geschädigten aus, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Hinweise nimmt die Dienststelle in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

