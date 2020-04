Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Inlineskater klaut Schuhe

Meppen (ots)

Am Freitagmittag vergangener Woche ist es in einem Schuhgeschäft am Marktplatz zu einem Diebstahl gekommen. Gegen 12.55 Uhr fuhr ein Inlineskater am Außenständer des Ladens vorbei und entwendete zwei Paar blaue Leinenschuhe der Marke Dockers. Der Gesamtwert wird auf 79,90 Euro beziffert. Der Täter war etwa bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,90 m groß und hatte eine sportliche Figur. Vermutlich hat er eine Glatze Der Mann war mit einer blauen Jeanshose, einem schwarzen, glänzenden Langarmshirt sowie einem darüber gezogenen weißen T-Shirt bekleidet. Ferner trug er eine weiße Mund- und Nasenmaske sowie eine weiße sogenannte Sunvisor-Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

