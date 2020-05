Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hebelspuren an der Terrassentür

Borken (ots)

Am Samstagnachmittag stellten Bewohner an ihrer Terrassentür "frische" Hebelspuren fest. Sie kamen somit zu der Erkenntnis, dass der vermeintliche Fehlalarm ihrer Einbruchmeldeanlage gegen 06:00 Uhr doch wohl keine Falschmeldung war. Scheinbar hatte der Alarm die Einbrecher jedoch von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Der Vorfall ereignete sich an der Graf-Friedrich-Straße in Borken-Gemen.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

