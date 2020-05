Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Hohe-Giethorst-Schule

Bocholt (ots)

Auf einen Tresor hatte es ein bisher unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag abgesehen. Er hatte gegen 03:15 Uhr eine Fensterscheibe der Schule am Büningweg zerstört und war eingestiegen. Im Inneren schleppte er einen Tresor zum Fenster, wuchtete ihn über den Fenstersims und warf ihn nach draußen. Ein Zeuge bemerkte dies und informierte die Polizei. Vor Eintreffen der Beamten flüchtete der Täter in Richtung Sportplatz.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

