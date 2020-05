Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Sturz beim Händchenhalten

Rhede (ots)

In der Nacht zum Sonntag verletzten sich zwei Radfahrende bei dem Versuch, sich an den Händen zu halten. Sie hatten gegen 02:15 Uhr nebeneinander die Hardtstraße stadteinwärts befahren, als ihre Räder zusammenstießen und sie stürzten. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 25-jährigen Radfahrer und auch die leichtverletzte 22-jährige Radfahrerin, beide aus Rhede, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

