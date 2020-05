Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrer beim Einbiegen erfasst

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 49-jähriger Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Gronau-Epe erlitten. Der Gronauer war gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg an der Nienborger Straße in Richtung Heek unterwegs. Ein 51-jähriger Gronauer wollte mit seinem Wagen von einem Parkplatz nach links in die Nienborger Straße einbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Das Unfallopfer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

