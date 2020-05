Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrerin kommt von Fahrbahn ab

Gronau (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat sich am Donnerstag in Gronau-Epe bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Die 38-Jährige hatte gegen 15.55 Uhr auf der Straße "An der Füchte" aus Richtung Postbrückenweg kommend mehrere Radfahrer überholt. Dabei kam die Gronauerin nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell