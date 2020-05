Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollstuhlfahrerin bei Unfall verletzt

Gronau (ots)

Eine Rollstuhlfahrerin und ihre Begleitung wurden bei einem Unfall am Mittwoch in Gronau verletzt. Die im Rollstuhl sitzende 88-jährige Gronauerin wurde von einer 56-Jährigen ebenfalls in Gronau lebenden Frau geschoben. Die beiden überquerten gegen 16.10 Uhr die Vereinsstraße in Höhe der Einmündung Grünstiege. Eine 64-jährige Autofahrerin aus Gronau bog aus der Grünstiege in die Vereinsstraße ab und stieß mit der Rollstuhlfahrerin und deren Begleitung zusammen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

