Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Dieb reißt sich los

Isselburg (ots)

Mindestens zwei Flaschen Schnaps hatte ein Unbekannter in einem Lebensmittelmarkt in Isselburg eingesteckt. An der Kasse wollte er andere Artikel bezahlen, als er von dem Marktleiter auf die Flaschen angesprochen und festgehalten wurde. Der Dieb riss sich los, nahm eine drohende Haltung ein und flüchtete. Zeugen konnten den Mann beschreiben. Er soll dunkle Haare mit Seitenscheitel gehabt haben. Er habe eine bordeauxrote Kapuzenjacke und weite Bluejeans getragen. Über der Jacke habe seitlich eine schwarze Tasche gehangen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02861) 2990.

