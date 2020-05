Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Führerschein eingezogen

Bocholt (ots)

Das Kennzeichen am Wagen ohne Zulassungsplakette, der Fahrer unter Fahrverbot stehend: Es kam am Mittwoch in Bocholt einiges zusammen für einen 20-Jährigen, den die Polizei gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kaiser-Wilhelm-Straße kontrolliert hatte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, untersagten dem Voerder die Weiterfahrt und zogen den Führerschein ein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell