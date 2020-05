Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Hubsteiger an Brückenunterführung hängen geblieben - Totalschaden an Arbeitsmaschine

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem gemieteten Hubsteiger blieb ein 41-jähriger Fahrer am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße hängen. Die Durchfahrtshöhe der Unterführung beträgt 3,1 Meter, wie sich herausstellte betrug die Höhe der Arbeitsmaschine mit dem Aufbau 3,47 Meter. Die Hauptstraße musste voll gesperrt werden, da der Ausleger in die Gegenfahrbahn ragte. Nachdem der Arm zurückgeschwenkt und mit Spanngurten befestigt worden war, konnte die Arbeitsmaschine selbstständig weggefahren werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Herabhängende Warnschilder, die auf die Höhenbegrenzung hinweisen, wurde n aus der Verankerung gerissen und durch die Straßenmeisterei entfernt bzw. wieder erneuert. Gegen 8.30 Uhr konnten die Verkehrsbeschränkungen wieder aufgehoben werden.

