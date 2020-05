Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 40-jähriger Tatverdächtiger bei Wohnungseinbruch überrascht - Nach Sprung aus dem Fenster festgenommen

Mannheim (ots)

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger wurde am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Wohnungseinbruch im Quadrat K 4 überrascht. Der Mann flüchtete, in dem er aus einem Fenster im 1. Obergeschoss sprang. Dabei kam er so unglücklich auf, dass er sich an beiden Beinen Knochenbrüche zuzog. Mehrere Anwohner hielten den Tatverdächtigen dann bis zum Eintreffen der Polizei fest. In dem von ihm mitgeführten Rucksack konnte das gesamte Diebesgut - Bargeld, ein Laptop, eine Armbanduhr sowie ein Smartphone - im Wert von über 2.000 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der 40-Jährige die Wohnungstüre mit Körpergewalt aufgebrochen und im Wohnungsinnern die Zimmer durchsucht. Da ein Test positiv auf die Einnahme von Opiaten verlief, wurden dem Tatverdächtigen durch einen Arzt Blutproben entnommen, die Verletzungen wurden in einer Mannheimer Klinik behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

