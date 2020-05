Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbrecher geflüchtet

Greven (ots)

Aus den Schaufensterauslagen eines Optikergeschäftes an der Marktstraße hat ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Täter zahlreiche Brillengestelle erbeutet. In den Nachtstunden zum Mittwoch (06.05.2020), gegen 02.50 Uhr, sind mehrere Zeugen auf das Treiben des Diebes aufmerksam geworden. Dieser zertrümmerte mit einem Beil und einer Abwasserrinne das Schaufenster des Geschäftes. Danach griff er hinein und stahl circa 15 Brillengestelle, deren Gesamtwert bei mehr als 2.000 Euro liegt. Der 35 bis 45 Jahre alte Mann war ungefähr 180-bis 190 cm groß und hatte kurze hellere Haare. Er trug eine gelbe Warnjacke, eine Jeanshose und einen Mundschutz. Eine Zeugin auf die der Mann zulief, das Beil noch bei sich tragend, brachte sich sofort in Sicherheit. Danach flüchtete er mit einem weißen Fahrrad in Richtung Saerbecker Straße. Eine polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen. Die Beamten suchen weitere Zeugen, Telefon 02571/928-4455. Sie fragen: Wer ist auf den Täter aufmerksam geworden und kann weitere Angaben zu ihm machen? Wer weiß, wo die gestohlenen Brillengestelle geblieben sind?

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell