Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg/Oberhausen - A 42/A 3 - Nach schwerem Verkehrsunfall - 57-Jähriger stirbt im Krankenhaus Unfallzeit: Mittwoch, 8. Januar 2020, 6 Uhr

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg/Oberhausen - A 42/A 3 - Nach schwerem Verkehrsunfall - 57-Jähriger stirbt im Krankenhaus Unfallzeit: Mittwoch, 8. Januar 2020, 6 Uhr

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4486530

Nach dem Verkehrsunfall am 8. Januar im Autobahnkreuz Oberhausen-West erlag der 57-jährige Unfallbeteiligte aus Ratingen am Montag in einem Duisburger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell