Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw

Menden (ots)

Am heutigen Morgen, in der Zeit von Mitternacht bis 2.30 Uhr, brachen unbekannte Diebe einen an der Fröndenberger Straße, in Höhe eines Baustoffhandels abgestellten Daimler auf. Die Diebe nahmen eine auf dem Beifahrersitz liegende Brieftasche mit persönlichen Papieren mit. An der Unnaer Landstraße wurde ebenfalls in der Nacht zum heutigen Dienstag ein dort parkender Golf geöffnet. Die unbekannten Täter schlugen die Scheiben ein, durchsuchten das Fahrzeug und nahmen einen 5-Euroschein mit.

Auch im neuen Jahr 2020 der alte Appell: Lassen Sie keine Wertgenstände sichtbar im Fahrzeug liegen! Bieten Sie Dieben keine optischen Anreize!

