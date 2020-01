Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel aus Lkw abgezapft

Hemer (ots)

Über den Jahreswechsel zapften unbekannte Dieseldiebe aus zwei in der Walesstraße abgestellte Lkw Diesel ab. Die Diebe beschädigten die Tankschlösser der Lkw und leerten die Tanks komplett. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und/oder Personen an den dortigen Lkw nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

