Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Feuer Königstraße

Greven (ots)

An der Königstraße hat es in der Nacht zum Mittwoch (06.05.2020) gebrannt. Die Einsatzkräfte waren gegen 01.45 Uhr alarmiert worden. Offenbar hatten unbekannte Personen in Höhe des Hauses 14 einen Müllsack in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde auch ein Palisadenzaun beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die gegen 01.45 Uhr, bzw. etwas vorher, an der Königstraße verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell