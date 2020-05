Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Sachbeschädigung

Greven (ots)

Am Montag (04.05.2020), gegen 17.20 Uhr, kam es auf der Blücherstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 19 jähriger Mann aus Greven befuhr mit seinem Pkw, Peugeot die Blücherstraße. Nach Angaben des 19 jährigen Mannes, habe er eine Radfahrerin überholt, die während des Überholvorgangs einen Schlenker in seine Richtung gemacht habe. Als der Mann die Frau ansprach, soll die Frau ihr Fahrrad gegen den Pkw geschoben haben. Dabei sei am Pkw hinten rechts ein Lackkratzer verursacht worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden beim beschädigten Peugeot auf ca. 500 Euro. Bei der Radfahrerin soll es sich um eine ca. 65 jährige Frau mit roten, lockigen Haaren gehandelt haben. An dem Fahrrad befand sich vorne ein Fahrradkorb. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Radfahrerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

