Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Montag (04.05.2020) kam es um 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich Lingener Straße / Paulstraße/ Walshagenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der flüchtige Radfahrer war etwa 16 bis 18 Jahre alt, dunkelhaarig und sprach offensichtlich kein Deutsch. Der Sachschaden am Pkw wird nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971 938 4215.

