POL-ST: Lengerich, Einbruch/Sachbeschädigung

Am Montagmorgen (04.05.2020) ist die Polizei zu den Schulen am Kirchpatt gerufen worden. Vor Ort konnte angegeben werden, dass sich unbekannte Täter in der Zeit nach Donnerstag, dem 30.04.2020, 17.30 Uhr, auf dem Areal der beiden benachbarten Schulen aufgehalten hatten. Auf dem Schulhof brachen die Unbekannten einen Schuppen auf, in dem Spielgeräte gelagert werden. Ob die Täter daraus etwas gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Auch an einem Schulgebäude wurde ein Schaden festgestellt. An der zur Straße "An der Waldeisenbahn" gelegenen Gebäudeseite befanden sich an einem Fenster deutliche Hebelspuren. Derzeit ist noch unklar, ob die beiden Taten von den gleichen Tätern verübt wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

