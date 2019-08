Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Parensen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg OT Parensen, Hauptstraße, Samstag, 17.08.2019, 22:00 Uhr,

Parensen (Gro)

Am Samstag, den 17.08.2019, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Nörten-Hardenberger mit seinem Mountainbike die Hauptstraße in Parensen. In Höhe der Gaststätte "Zur Erholung" wurde er nach eigenen Angaben von einem hinter ihm fahrenden Pkw erfasst und stürzte. Durch den Sturz erlitt er eine Kopfplatzwunde und Schmerzen im Handgelenk. Der vom gestürzten Radfahrer benannte Verursacher bestritt jedoch, dass er an dem Unfall beteiligt sei. Die Polizei sucht daher nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim (Tel. 05551-70050) oder bei der Polizei in Nörten-Hardenberg (Tel. 05503-1004) zu melden.

