Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Beim Abbiegen übersehen - zwei Personen bei Unfall verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch, gegen 24.00 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Grefrath an der AS Kempen von der BAB 40 und wollte nach links in Richtung Kempen abbiegen. Dabei unterschätze er die Geschwindigkeit eines Autos, das aus Richtung Kempen kam. Als der 43-Jährige abbog, stieß er mit dem anderen Pkw zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 43-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 42-jähriger Kamp-Lintforter, wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. /wg (602)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell