Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall am Mittwochvormittag

Greven (ots)

Am Kreisverkehr Königstraße "Völkerball-Kreisel" ist am Mittwochvormittag (06.05.2020) ein PKW mit einem Radfahrer kollidiert. Gegen 10.10 Uhr wollte ein 88-jähriger Autofahrer in den Kreisel einfahren. Dabei fuhr er sich den Schilderungen zufolge langsam hinein. Am Radweg kam es dann zu der Kollision mit dem von rechts kommenden 76-jährigen Fahrradfahrer. Dieser war den demnach entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Der Zweiradfahrer aus Greven erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden, geschätzt jeweils in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.

