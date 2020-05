Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Erstmeldung Verkehrsunfall/Sperrung

Greven (ots)

An der Kreuzung Emsdettener Damm/Ibbenbürener Damm/Saerbecker Straße hat sich gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort im Einsatz. Nach ersten Angaben sind mehrere Fahrzeuge beteiligt und Personen verletzt worden. Die Bundesstraße 481 in Greven ist in beide Richtungen, zwischen der Einmündung Jägerweg und der B 219, voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell