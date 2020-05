Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Unfall zwischen Hundeführerin und Inline-Skaterin

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich im Stadtteil Pfaffengrund ein Verkehrsunfall zwischen einer Hundeführerin und einer Frau auf Inline-Skates. Die 62-jährige Hundeführerin führte gegen 10 Uhr ihren Hund im Gewann Entenlach an der Leine spazieren. Als sie von hinten jemand herannahen hörte, nahm sie den Hund kurz an die Leine. Durch das Fahrgeräusch der 48-jährigen Skaterin erschreckte sich der Hund und zog nach vorne. Hierdurch erschreckte sich wiederum die Skaterin und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Zu einer Berührung zwischen Hund und Skaterin kam es nicht.

Gegen die Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Inline-Skaterin muss mit einem Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder gegenseitiger Rücksichtnahme rechnen.

