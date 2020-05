Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Rückwärts ausgeparkt und Fußgänger angefahren - 82-jähriger Mann schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 11.10 Uhr in der Kleingemünder Straße wurde ein 82-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Eine 84-jährige Autofahrerin war rückwärts aus einer Parklücke gefahren und dabei den auf dem Gehweg laufenden Fußgänger erfasst. Dieser stürzte zu Boden, wobei er sich Kopfverletzungen zuzog. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 82-Jährige unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Angehörige wurden von der Polizei verständigt. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell