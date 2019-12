Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Eine 52-Jährige verursachte am Montagnachmittag in Betzdorf einen Verkehrsunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich das Kennzeichen der Verursacherin. Die 52-Jährige hatte mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße zurück gesetzt. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle. Anhand des von einem Zeugen mitgeteilten Kennzeichen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Gegen die 52-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

