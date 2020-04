Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Uetersen: Vollbrand eines Mehrfamilienhauses

Pinneberg (ots)

Uetersen: Vollbrand eines Mehrfamilienhauses Datum: ag, 17. April 2020, 3.24 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Tornescher Weg +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, 3 Züge)

Uetersen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Uetersen der Teiltrakt eines Mehrfamilienhauses am Tornescher Weg abgebrannt. Fast 70 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Uetersen und Tornesch verhinderten eine Brandausbreitung auf das Haupthaus und auf Nachbargebäude. Personen wurden nicht verletzt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das aus Holz errichtete Oberschoss des Anbaus in hellen Flammen. Aus dem Gebäude selbst hatten sich sechs Bewohner, darunter zwei Kinder, selbstständig in Sicherheit bringen können, so dass sich die Feuerwehr auf die Löscharbeiten konzentrieren konnten. Das Hauptaugenmerk lag darauf, eine Brandausbreitung auf das Hauptgebäude sowie das direkt angrenzende Nachbarhaus zu verhindern. Dafür wurden drei handgeführte Strahlrohre im Außenangriff vorgenommen. Über Drehleiter und Teleskopmast wurden zwei weitere Rohre eingesetzt und ein Trupp ging im Innenangriff in den Dachboden des Haupthauses vor. Der Anbau selbst war wegen Einsturzgefahr nicht mehr zu betreten. Die offenen Flammen konnten relativ schnell niedergeschlagen werden. Zur Kontrolle sowie zum Rauch- und Wärmeabzug wurde im Übergang der beiden Gebäudeteile das Dach des Haupthauses von den Körben der Hubrettungsgeräte aus umfangreich aufgenommen. Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden. Eine Brandwache verblieb vor Ort. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Kripo ermittelt.

Kräfte FF Uetersen: 32 mit 8 Fahrzeugen FF Tornesch: 35 mit 8 Fahrzeugen Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer Stefan Mohr, Schlauchwagen, Pressesprecher Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo

