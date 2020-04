Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Austritt von Gefahrstoffen - zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pinneberg (ots)

Pinneberg: Austritt von Gefahrstoffen - zwei Personen leicht verletzt

Datum: Dienstag, 7. April 2020, 6.31 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Flensburger Straße +++ Einsatz: TH X (Technische Hilfeleistung, Gefahrstoffe an der Einsatzstelle)

Pinneberg - Am Dienstagmorgen kam es in Pinneberg zu einem leichten Austritt von Gefahrstoffen in einem Unternehmen. Dabei wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg und der Löschzug Gefahrgut/ABC-Dienst des Kreises Pinneberg waren knapp zwei Stunden im Einsatz. Gegen 6.30 Uhr hatte ein Mitarbeiter des auf Entsorgungsmaßnahmen spezialisierten Unternehmens eine über Nacht getrocknete Masse eines unbekannten Entsorgungsprodukts in einem Labor untersuchen wollen. Dabei trat feiner Staub auf; der Mitarbeiter klagte daraufhin über leichte Atemwegsreizungen. In Folge dessen wurden die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg und der Löschzug Gefahrgut/ABC-Dienst des Kreises Pinneberg mit etwa 35 Kräften sowie umfangsreiche Rettungsdienstkräfte alarmiert. Zudem wurde der Betrieb geräumt. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 40 Mitarbeiter in dem Gebäude auf. Neben dem primär betroffenen Mitarbeiter klagte im weiteren Einsatzverlauf eine weitere männliche Person ebenfalls über Symptome. Beide Betroffenen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ein Zwei-Mann-Trupp des ABC-Dienstes ging letztlich unter einem leichten Schutzanzug und mit einer Atemschutzmaske geschützt in das Labor vor, um den Stoff zu sichern und eine Probe zu nehmen. Dabei wurde ein leicht alkalischer Wert festgestellt, der die Symptome der leicht verletzten Mitarbeiter erklärt. Nach Sicherung des Stoffs bestand keine weitere Gefahr mehr. Die Einsatzstelle wurde gegen 8 Uhr frei gegeben.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell