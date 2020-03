Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: 29 Unwetter-Einsätze im Laufe des heutigen Tages

Pinneberg (ots)

29 Unwetter-Einsätze im Laufe des heutigen Tages Datum: Donnerstag, 12. März 2020 Kreis Pinneberg - Der Wind pustete teilweise kräftig übers Land und in mehr als zehn Kommunen musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken um entstandene Schäden zu beseitigen. Zwischen 6.30 Uhr in der Frühe und 16 Uhr gab es 29 Alarmierungen. Zumeist blieb es bei kleineren Sachschäden und Aufgaben, die von den Wehren mit kleinem Besteck abgearbeitet werden konnten. Personen wurden nicht verletzt. In Elmshorn, Ollnstraße, drohten Dachpfannen vom Dach eines Mehrfamilienhauses zu fallen. Die Feuerwehr beseitigte über Drehleiter und Teleskopmast die Gefahr. In Pinneberg musste die Wehr an der Mühlenstraße aus gleichem Grund die Drehleiter einsetzen. In Halstenbek, Eidelstedter Weg, war am Morgen ein Baum auf ein Pkw gestürzt. Im Rellinger Ortsteil Egenbüttel, Rehwinkel, kam eine umgefallene Birke auf dem Dach einer Garage zum Liegen. In Moorrege lehnte eine Tanne an einem Haus. Weitere Einsätze gab es unter anderem in Bilsen, Bokholt-Hanredder, Bönningstedt, Langeln, Uetersen und Wedel.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: presse@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell