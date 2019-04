Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnhausbrand

Unterlüß (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Unterlüß ein Feuer im Bereich ihres Wintergartens. Der Brand griff auf den Dachstuhl über, konnte aber von der Feuerwehr schnell eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 100.000,-- Euro. Das Haus ist zur Zeit unbewohnbar. Gesicherte Erkenntnisse zur Brandursache gibt es noch nicht, der Brandort wird von Spezialisten in den kommenden Tagen untersucht werden.

