Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tätlicher Angriff auf Rettungsdienstkräfte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, versuchte Körperverletzung

Bergen (ots)

Obwohl sie lediglich einer - infolge reichlichen Alkoholkonsums - hilflosen Person helfen wollten, wurde eine Rettungsdienstbesatzung in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Einsatz in der Berliner Straße in Bergen von dem alkoholisierten 19-Jährigen angegriffen und dabei durch Faustschläge leicht verletzt. Auch gegenüber den zur Unterstützung angeforderten Polizeibeamten leistete der Betrunkene massiven Widerstand, sodass er die weitere Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen musste.

