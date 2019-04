Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - PKW aufgebrochen

Unbekannte haben im Tatzeitraum Karfreitag, 19.04., 14.00 Uhr bis Dienstag, 23.04.2019, 14.00 Uhr einen geparkten PKW Dacia Logan am Bootsanleger zwischen Wienhausen und Oppershausen aufgebrochen. Der Geschädigte, ein 53 Jahre alter Mann aus Oldenburg, hatte seinen Wagen dort abgestellt, während er über die Ostertage mit seinem Faltpaddelboot auf der Aller unterwegs war. Die Autoknacker hatten jedoch im Wagen offensichtlich keine stehlwürdigen Gegenstände vorgefunden und zogen ohne Beute wieder ab. Am PKW ist Sachschaden in dreistelliger Höhe entstanden. Zeugenhinweise erbittet die zuständige Polizeidienststelle in Wathlingen unter 05144/98660.

