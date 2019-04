Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnung

29225 Celle (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 23.04.2019, ca. 15:00 Uhr, und dem darauf folgenden Morgen kam es in 29225 Celle (OT Wietzenbruch) zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fuhrberger Landstraße.

Im Tatzeitraum wurde die Abwesenheit des Wohnungsnehmers genutzt, und es wurde eine im rückwärtigen Bereich befindliche Terrassentür aufgehebelt. Anschließend wurden in der Wohnung sämtliche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Auch in Matratzen wurde zielgerichtet nach Wertgegenständen gesucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. /tk

