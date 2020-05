Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Verletzte nach PKW-Überschlag - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger mit seinem Renault Clio den vom Königstuhl kommend den Kohlhöferweg talwärts. Kurz vor der Einmündung Gaiberger Weg verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr rechts die Böschung hoch und überschlug sich in der Folge. Der Renault kam auf dem Dach liegend, quer zur Fahrbahn in Endstand. Kurz nachdem die beiden Insassen das Auto verlassen hatten kollidierte ein 19-jähriger Audi-Fahrer, der ebenfalls talwärts fuhr, mit dem verunfallten Fahrzeug, das noch nicht abgesichert war. Hierbei entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Durch den Fahrzeugüberschlag wurden die beiden Insassen, der 20-jährige Fahrer und die 18-jährige Beifahrerin verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Nach Angaben des Renault Fahrers musste er aufgrund eines entgegenkommenden Autos, das mit Fernlicht fuhr, ausweichen und verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Verkehrsdienst Heidelberg bittet Zeugen sich unter 0621/174-4140 zu melden.

