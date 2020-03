Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken Auto gefahren

Rülzheim/Germersheim (ots)

Einen schlangenlinienfahrenden Autofahrer meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der B9 in Höhe Rülzheim. Das Fahrzeug war in nördlicher Richtung unterwegs und konnte in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 38-jährigen Fahrer wurde deutlich Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

