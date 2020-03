Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Billigheim-Ingenheim, L544; Samstag, 28.03.2020, 03:48 Uhr

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der L544 in Billigheim-Ingenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge meldeten zunächst ungewöhnliche Geräusche im Bereich L544 zwischen Billigheim-Ingenheim und Barbelroth. Unmittelbar am Ortseingang in Mühlhofen konnte daraufhin ein auf etwa 30 Metern beschädigter Zaun festgestellt werden. Dank einer weiteren Zeugin, welche ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit die Verkehrsunfallörtlichkeit hatte verlassen sehn, konnte in der Ortsmitte von Mühlhofen schließlich ein Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen festgestellt werden. Noch während der Unfallaufnahme erschien dann jedoch der 18-jährige verantwortliche Fahrzeugführer und stellte sich. Er habe sich wohl im ersten Moment des Schocks nach dem Unfall in einer Kurzschlussreaktion dazu entschlossen die Unfallörtlichkeit zu verlassen. Seine Fahrtüchtigkeit wurde noch vor Ort überprüft, es konnten aber keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Verkehrsunfallörtlichkeit verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell