POL-PPRP: Zeugengesucht - Mofa-Fahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Im Abfahrtsbereich Lichtenbergstraße auf der B37 kam es am 21.10.2019, gegen 1 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 17-Jähriger war mit seinem Mofa aus Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als ein bislang unbekannter Fußgänger plötzlich auf die Bundesstraße trat. Der Unbekannte hatte zuvor die Leitplanke überstiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 17-Jährige und verlor dadurch die Kontrolle über sein Mofa. Er stürzte und verletzte sich an beiden Armen. Zur Behandlung und weiteren Abklärung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der unbekannte Fußgänger soll zum Tatzeitpunkt eine graue Hose getragen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektionen Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

