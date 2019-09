Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Müllverbrennung im Garten

Eine Anzeige erwartet einen Geislinger seit einer Kontrolle der Polizei am Sonntag.

Ulm (ots)

Zeugen hatten sich darüber beschwert, dass der Mann am Sonntagnachmittag in seinem Garten Möbel verbrennt. Die Polizei stellte fest, dass der 37-Jährige in seinem Garten einen Container aufgestellt hat. Darin hatte er Holzstücke von Möbeln in unterschiedlicher Größe gestapelt. Und verbrannt. Die Flammen schlugen meterhoch, was für die Bäume und Sträucher daneben zur Gefahr wurde. Die Polizei ließ den Mann das Feuer löschen. Den Abraum muss er jetzt auf richtige Art und Weise entsorgen. Und ihn erwartet eine Anzeige.

