POL-UL: (GP) Göppingen - Schwerer Unfall nach medizinischem Notfall

Vier Verletzte und hohen Sachschaden forderte am Sonntag ein Unfall in Göppingen.

Ulm

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei gegen 11.45 Uhr ein 52-Jähriger in der Lorcher Straße gefahren. Nach einer Linkskurve sei der Mann mit seinem VW nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto fuhr unkontrolliert über den Gehweg in die Schaufensterfront eines Gebäudes und danach gegen das Eck des Nachbargebäudes. Die Beifahrerin und zwei Kinder erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle vier Personen in Krankenhäuser. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 17.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Angehörige des THW sicherten das zersplitterte Fenster.

