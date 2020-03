Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Schlagring durch Ordnungsamt aufgefunden

Edenkoben (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen konnte durch das Ordnungsamt Edenkoben am Donnerstag den 26.03.2020 im Gerechweg in Edenkoben ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einem Schlagring handelt es sich nach dem Waffengesetz um einen verbotenen Gegenstand. Ein solcher kann daher nicht legal besessen werden. Das Verbot begründet sich in der besonderen Gefahr, welche von der schlagverstärkenden Wirkung und einer Abstützung in der Handinnenfläche ausgeht. Der Besitzer der Schlagwaffe muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtfertigen. Der sichergestellte Schlagring wird der Vernichtung zugeführt werden.

